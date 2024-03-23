https://ria.ru/20240323/terakt-1935127910.html

Посольство России в Лондоне выразило соболезнования родным погибших

Посольство России в Лондоне выразило соболезнования родным погибших - РИА Новости, 23.03.2024

Посольство России в Лондоне выразило соболезнования родным погибших

Посольство России в Лондоне назвало произошедшее в "Крокус сити холле" чудовищным терактом и выразило соболезнования родным и близким погибших. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:43

2024-03-23T00:43

2024-03-23T00:52

теракт в "крокус сити холле"

россия

лондон

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Посольство России в Лондоне назвало произошедшее в "Крокус сити холле" чудовищным терактом и выразило соболезнования родным и близким погибших. "Мы шокированы трагической гибелью наших сограждан в результате чудовищного террористического акта в Крокус Сити Холле. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Искренне соболезнуем родным и близким погибших" , - говорится в сообщении российского диппредставительства в соцсети X. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в " Крокусе ", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кровля в районе сцены "Крокуса" начала рушиться кровля пожар 2024-03-23T00:43 true PT0M02S

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россия, лондон, крокус