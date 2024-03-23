https://ria.ru/20240323/terakt-1935127763.html

Министр юстиции Турции осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Министр юстиции Турции осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Министр юстиции Турции осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Министр юстиции Турции Йылмаз Тундж после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" призвал все страны занять "общую позицию" и действовать сообща против... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:43

2024-03-23T00:43

2024-03-23T00:43

теракт в "крокус сити холле"

в мире

турция

россия

крокус сити холл

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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Министр юстиции Турции Йылмаз Тундж после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" призвал все страны занять "общую позицию" и действовать сообща против террористических актов. "Я осуждаю и порицаю вооруженное нападение на концертный зал в Москве, столице России. Нападения на гражданских лиц в любой точке мира недопустимы. Все страны должны занять общую позицию и действовать сообща против террористических актов, которые являются преступлениями против человечества и приводят к гибели невинных людей. Я выражаю свои соболезнования семьям погибших в результате теракта и российскому народу, а также желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал министр в соцсети Х. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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