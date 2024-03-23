https://ria.ru/20240323/terakt-1935125057.html

Росгвардия завершила досмотр парковок у "Крокус Сити Холл"

Росгвардия завершила досмотр парковок у "Крокус Сити Холл" - РИА Новости, 23.03.2024

Росгвардия завершила досмотр парковок у "Крокус Сити Холл"

Росгвардия завершила досмотр парковок у "Крокус сити холла", взрывчатых веществ и устройств не обнаружено, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:37

2024-03-23T00:37

2024-03-23T01:01

теракт в "крокус сити холле"

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

крокус сити холл

россия

происшествия

александр хинштейн

крокус

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МОСКВА. 23 мар - РИА Новости. Росгвардия завершила досмотр парковок у "Крокус сити холла", взрывчатых веществ и устройств не обнаружено, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Росгвардия завершила досмотр парковок у "Крокус сити холла". Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено", - написал он.Хинштейн добавил, что проверка прилегающей территории продолжается. Задействованы мобильные комплексы "Аракс" и служебные собаки.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T00:37 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), крокус сити холл, россия, происшествия, александр хинштейн, крокус