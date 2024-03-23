Глава МИД Словакии назвал теракт в "Крокусе" бесчеловечным

БРАТИСЛАВА, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар назвал теракт в подмосковье бесчеловечным, выразил соболезнования семьям погибших. "Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким жертв шокирующего террористического акта в "Крокус сити холле", который произошел в Москве сегодня вечером. Скорейшего восстановления раненным, полного расследования причин и обнаружения преступников, совершивших это бесчеловечное деяние. Словакия осуждает и всегда будет осуждать любые формы терроризма", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook*. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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353
60
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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Машины полиции и скорой помощи у горящего концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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БРАТИСЛАВА, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар назвал теракт в подмосковье бесчеловечным, выразил соболезнования семьям погибших.
"Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким жертв шокирующего террористического акта в "Крокус сити холле", который произошел в Москве сегодня вечером. Скорейшего восстановления раненным, полного расследования причин и обнаружения преступников, совершивших это бесчеловечное деяние. Словакия осуждает и всегда будет осуждать любые формы терроризма", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook*.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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