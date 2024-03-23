https://ria.ru/20240323/terakt-1935120474.html

Семеро госпитализированных после теракта находятся в тяжелом состоянии

Семеро госпитализированных после теракта находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 23.03.2024

Семеро госпитализированных после теракта находятся в тяжелом состоянии

Семь госпитализированных в подмосковные больницы после теракта в "Крокус сити холле" в тяжелом состоянии, у них огнестрельные ранения и переломы,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:19

2024-03-23T00:19

2024-03-23T00:34

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935119956_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_84e9bbed835ed211a478f98ea4ac1016.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Семь госпитализированных в подмосковные больницы после теракта в "Крокус сити холле" в тяжелом состоянии, у них огнестрельные ранения и переломы, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте минздрава Московской области.Согласно опубликованной информации, в тяжелом состоянии пятеро мужчин от 40 до 47 лет, у них преимущественно огнестрельные ранения, переломы, отравление угарным газом, ожоги; а также две женщины 42-45 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл" Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте. 2024-03-23T00:19 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, происшествия