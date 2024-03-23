https://ria.ru/20240323/terakt-1935115501.html

Шор осудил теракт в "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования

Шор осудил теракт в "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования - РИА Новости, 23.03.2024

Шор осудил теракт в "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор осудил террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле" и выразил соболезнования родным и близким погибших. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:01

2024-03-23T00:01

2024-03-23T00:01

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

дмитрий песков

крокус сити холл

крокус

илан шор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935094696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdea9a02dcc788cfb3e33677a456f440.jpg

КИШИНЕВ, 22 мар – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор осудил террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле" и выразил соболезнования родным и близким погибших. "Чудовищная трагедия в подмосковном Красногорске. Терроризм — абсолютное зло. Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сил тем, кому сейчас угрожает опасность. Надеюсь, террористов, кто бы они ни были, настигнет заслуженное возмездие", - написал Шор в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа служб на месте пожара в "Крокусе". Кадры МЧС МЧС России наращивает группировку на месте тушения пожара в Крокусе 2024-03-23T00:01 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, дмитрий песков, крокус сити холл, крокус, илан шор