https://ria.ru/20240323/telekanal-1935265487.html

Телеканал НТВ изменил эфирную сетку в связи с трагедией в Красногорске

Телеканал НТВ изменил эфирную сетку в связи с трагедией в Красногорске - РИА Новости, 23.03.2024

Телеканал НТВ изменил эфирную сетку в связи с трагедией в Красногорске

Телеканал НТВ в связи с трагедией в Красногорске снял с эфира юмористическое шоу "Звезды" и "Международную пилораму", вместо них покажут "Секрет на миллион",... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:31

2024-03-23T13:31

2024-03-23T13:31

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

брянская область

москва

роман костомаров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Телеканал НТВ в связи с трагедией в Красногорске снял с эфира юмористическое шоу "Звезды" и "Международную пилораму", вместо них покажут "Секрет на миллион", сообщили РИА Новости в пресс-службе НТВ. "В связи с трагическими событиями, произошедшими в "Крокус Сити Холле", НТВ меняет сетку вещания. Сегодня, 23 марта, сняты с эфира юмористическое шоу "Звезды" и программа "Международная пилорама". Вместо них будет показан повторный выпуск "Секрета на миллион" с Романом Костомаровым", - отметили в пресс-службе. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 115 человек, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, москва, роман костомаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл