https://ria.ru/20240323/tadzhikistan-1935211953.html

В МИД Таджикистана заявили о множестве вбросов по теракту в "Крокусе"

В МИД Таджикистана заявили о множестве вбросов по теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В МИД Таджикистана заявили о множестве вбросов по теракту в "Крокусе"

МИД Таджикистана просит СМИ воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации по поводу исполнителей теракта в "Крокус сити холле", по... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:20

2024-03-23T10:20

2024-03-23T10:26

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

михаил мурашко

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДУШАНБЕ, 23 мар – РИА Новости Лидия Исамова. МИД Таджикистана просит СМИ воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации по поводу исполнителей теракта в "Крокус сити холле", по данной ситуации идет "много вбросов", заявил РИА Новости начальник департамента информации внешнеполитического ведомства Шохин Самади."Просим российских журналистов воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации по исполнителям теракта в "Крокус сити холле", так как в различных неофициальных каналах есть много вбросов", - сказал он.По словам собеседника агентства, в "настоящее время информация о гражданах Таджикистана среди пострадавших и погибших в результате осуществления чудовищного террористического акта на подмосковный комплекс "Крокус сити холл" в наше дипломатическое представительство в России не поступала".Самади добавил, что посольство Таджикистана в Москве находится в постоянном контакте с соответствующими госорганами РФ.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935181675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)