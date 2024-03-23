https://ria.ru/20240323/svo-1935279595.html

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 23.03.2024

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 350 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:23

2024-03-23T14:23

2024-03-23T14:36

специальная военная операция на украине

безопасность

семеновка (краматорск)

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 350 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 23-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино и Торецк Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 12 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 3-й штурмовой, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Семеновка, Орловка, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка DANA чешского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

семеновка (краматорск)

донецкая народная республика

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безопасность, семеновка (краматорск), донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)