https://ria.ru/20240323/svo-1935279595.html
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 23.03.2024
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 350 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T14:23
2024-03-23T14:23
2024-03-23T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
семеновка (краматорск)
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 350 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 23-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино и Торецк Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 12 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 3-й штурмовой, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Семеновка, Орловка, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка DANA чешского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
семеновка (краматорск)
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безопасность, семеновка (краматорск), донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Семеновка (Краматорск), Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Минобороны: ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении