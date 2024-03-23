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Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 23.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 23.03.2024 (обновлено: 14:36 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/svo-1935279595.html
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 23.03.2024
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 350 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T14:23
2024-03-23T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
семеновка (краматорск)
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 350 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 23-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино и Торецк Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 12 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 3-й штурмовой, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Семеновка, Орловка, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка DANA чешского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
семеновка (краматорск)
донецкая народная республика
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безопасность, семеновка (краматорск), донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Семеновка (Краматорск), Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Минобороны: ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 350 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 23-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино и Торецк Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 12 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 3-й штурмовой, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Семеновка, Орловка, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка DANA чешского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеменовка (Краматорск)Донецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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