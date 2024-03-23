https://ria.ru/20240323/sverdlovsk-1935177867.html

В Свердловской области отменили развлекательные мероприятия

В Свердловской области отменили развлекательные мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024

В Свердловской области отменили развлекательные мероприятия

Развлекательные мероприятия отменены в Свердловской области после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает департамент информационной политики... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T06:59

2024-03-23T06:59

2024-03-23T06:59

теракт в "крокус сити холле"

свердловская область

россия

московская область (подмосковье)

евгений куйвашев

крокус сити холл

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Развлекательные мероприятия отменены в Свердловской области после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает департамент информационной политики региона. "Все увеселительные мероприятия отменены в Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", – говорится в сообщении. Отмечается, что Куйвашев в ближайшее время проведет заседание областной антитеррористической комиссии для принятия дополнительных мер безопасности в регионе. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/sk-1935161811.html

свердловская область

россия

московская область (подмосковье)

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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл" Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте. 2024-03-23T06:59 true PT0M53S

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свердловская область, россия, московская область (подмосковье), евгений куйвашев, крокус сити холл