https://ria.ru/20240323/sumki-1935177411.html

В московском метро проверяют сумки пассажиров

В московском метро проверяют сумки пассажиров - РИА Новости, 23.03.2024

В московском метро проверяют сумки пассажиров

Сотрудники транспортной безопасности проверяют сумки и рюкзаки пассажиров на некоторых станциях московского метро, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T06:52

2024-03-23T06:52

2024-03-23T06:53

теракт в "крокус сити холле"

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крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сотрудники транспортной безопасности проверяют сумки и рюкзаки пассажиров на некоторых станциях московского метро, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Минтранс РФ сообщил, что на объектах транспорта продолжает действовать максимальный третий уровень безопасности. Как передаёт корреспондент РИА Новости, утром в субботу меры безопасности усилены на станциях Павелецкая и Серпуховская. Сотрудники транспортной безопасности проверяют сумки и рюкзаки пассажиров при входе. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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