https://ria.ru/20240323/stsena-1935180939.html

Приморская сцена "Мариинки" отменила спектакли из-за теракта в "Крокусе"

Приморская сцена "Мариинки" отменила спектакли из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Приморская сцена "Мариинки" отменила спектакли из-за теракта в "Крокусе"

Приморская сцена Мариинского театра отменила спектакли во Владивостоке на выходные дни в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле", деньги за билеты... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:36

2024-03-23T07:36

2024-03-23T07:36

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

приморский край

крокус сити холл

мариинский театр

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - РИА Новости. Приморская сцена Мариинского театра отменила спектакли во Владивостоке на выходные дни в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле", деньги за билеты будут возвращены, сообщили РИА Новости в театре. На официальном сайте Приморской сцены "Мариинки" на субботу и воскресенье, 23 и 24 марта, стоит пометка о том, что спектакли, экскурсии - отменены. "Приморская сцена Мариинского театра сообщает об отмене всех спектаклей, концертов и экскурсий, запланированных на 23 и 24 марта. Денежные средства за билеты будут возвращены в полном объеме", - сообщили в пресс-службе театра. Ранее власти Владивостока отменили все развлекательные мероприятия в городе на выходных в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле". В муниципалитете уточнили журналистам, что у стелы "Владивосток - город воинской славы" организован мемориал, куда жители могут приносить цветы. Об отмене развлекательных и массовых мероприятий на ближайшие дни информировали и власти Приморья. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия

московская область (подмосковье)

приморский край

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россия, московская область (подмосковье), приморский край, крокус сити холл, мариинский театр, происшествия