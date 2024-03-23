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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.03.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.03.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T18:33
2024-03-23T18:33
2024-03-23T18:33
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 23 марта 2024 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили 20 атак и контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Параллельно поражены живая сила и техника ВСУ в 149 районах. Российские части также ударили по пункту временной дислокации иностранных наемников. Средства ПВО сбили 171 украинский беспилотник, 29 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 577 самолетов, 270 вертолетов, 16736 беспилотников, 489 зенитных ракетных комплексов, 1254 реактивные системы залпового огня, 15576 танков и других бронемашин, 8497 орудий полевой артиллерии и 20101 единица автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 23 марта 2024 года
За минувшие сутки российские войска отразили 20 атак и контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Параллельно поражены живая сила и техника ВСУ в 149 районах. Российские части также ударили по пункту временной дислокации иностранных наемников. Средства ПВО сбили 171 украинский беспилотник, 29 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 577 самолетов, 270 вертолетов, 16736 беспилотников, 489 зенитных ракетных комплексов, 1254 реактивные системы залпового огня, 15576 танков и других бронемашин, 8497 орудий полевой артиллерии и 20101 единица автомобильной техники.