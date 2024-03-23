https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935284027.html
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 23.03.2024
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ
Российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T14:38
2024-03-23T14:38
2024-03-23T14:38
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ. "Поражены: пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах", — говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ
МО РФ: поражен украинский пункт временной дислокации иностранных наемников