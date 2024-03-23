https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935284027.html

ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ

ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 23.03.2024

ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ

Российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:38

2024-03-23T14:38

2024-03-23T14:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920047184_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_f6da92d54081f92d66147d2363bff88d.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ. "Поражены: пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах", — говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф