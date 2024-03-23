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ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 23.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935284027.html
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 23.03.2024
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ
Российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T14:38
2024-03-23T14:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ. "Поражены: пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах", — говорится в сообщении военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ

МО РФ: поражен украинский пункт временной дислокации иностранных наемников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ.
"Поражены: пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах", — говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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