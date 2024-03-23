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Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300

Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300 - РИА Новости, 23.03.2024

Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300

Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:31

2024-03-23T14:31

2024-03-23T14:31

специальная военная операция на украине

россия

зрк с-300

безопасность

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения", - говорится в сводке военного ведомства.

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2024

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россия, зрк с-300, безопасность