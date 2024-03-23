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Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300 - РИА Новости, 23.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935281636.html
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300 - РИА Новости, 23.03.2024
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T14:31
2024-03-23T14:31
специальная военная операция на украине
россия
зрк с-300
безопасность
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, ЗРК С-300, Безопасность
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300

МО: российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 марта, 14:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.03.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗРК С-300Безопасность
 
 
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