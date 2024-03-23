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Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300 - РИА Новости, 23.03.2024
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T14:31
2024-03-23T14:31
2024-03-23T14:31
специальная военная операция на украине
россия
зрк с-300
безопасность
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, ЗРК С-300, Безопасность
Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300
МО: российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК С-300