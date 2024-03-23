https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935280101.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военных

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военных - РИА Новости, 23.03.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военных

Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих и две американские гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:25

2024-03-23T14:25

2024-03-23T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих и две американские гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-ймеханизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области."Противник потерял до 40 военнослужащих, пять пикапов и две гаубицы М777 производства США", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия