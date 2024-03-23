https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935279824.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.03.2024
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 65 военнослужащих,... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T14:25
2024-03-23T14:25
2024-03-23T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Водяное ДНР."Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и три автомобиля", — сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении