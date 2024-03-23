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Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.03.2024
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14:25 23.03.2024 (обновлено: 14:32 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935279824.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.03.2024
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 65 военнослужащих,... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T14:25
2024-03-23T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Водяное ДНР."Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и три автомобиля", — сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Водяное ДНР.
"Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и три автомобиля", — сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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