https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935279824.html

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.03.2024

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские войска на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 65 военнослужащих,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:25

2024-03-23T14:25

2024-03-23T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Водяное ДНР."Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и три автомобиля", — сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины