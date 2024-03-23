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Бойцы группировки "Днепр" сорвали несколько ротаций в Запорожской области
Бойцы группировки "Днепр" сорвали несколько ротаций в Запорожской области - РИА Новости, 23.03.2024
Бойцы группировки "Днепр" сорвали несколько ротаций в Запорожской области
Подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" сорвали несколько ротаций вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T05:03
2024-03-23T05:03
2024-03-23T05:03
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" сорвали несколько ротаций вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, уничтожив не менее 25 военнослужащих противника, об этом сообщили в министерстве обороны РФ. "Расчёты БПЛА штурмовых подразделений во взаимодействии с миномётными расчетами и реактивной артиллерией уничтожили три группы противника общей численностью не менее 25 человек", - сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ обнаружили с помощью разведывательного БПЛА при подходе к их же собственным позициям, после чего координаты передали дежурным расчётам артиллерии на этом участке. "Противника поразили смешанными артиллерийскими ударами, сорвав его оборонительный замысел", - отметили в военном ведомстве. "Мы корректируем огонь минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Иногда наводим и корректируем авиацию", - рассказал о своей работе оператор БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Худой", которого цитирует ведомство.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы группировки "Днепр" сорвали несколько ротаций в Запорожской области
Бойцы группировки войск "Днепр" сорвали несколько ротаций в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" сорвали несколько ротаций вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, уничтожив не менее 25 военнослужащих противника, об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
"Расчёты БПЛА штурмовых подразделений во взаимодействии с миномётными расчетами и реактивной артиллерией уничтожили три группы противника общей численностью не менее 25 человек", - сообщили в Минобороны.
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В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ обнаружили с помощью разведывательного БПЛА при подходе к их же собственным позициям, после чего координаты передали дежурным расчётам артиллерии на этом участке. "Противника поразили смешанными артиллерийскими ударами, сорвав его оборонительный замысел", - отметили в военном ведомстве.
"Мы корректируем огонь минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Иногда наводим и корректируем авиацию", - рассказал о своей работе оператор БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Худой", которого цитирует ведомство.
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