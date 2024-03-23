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Бойцы группировки "Днепр" сорвали несколько ротаций в Запорожской области - РИА Новости, 23.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935168521.html
Бойцы группировки "Днепр" сорвали несколько ротаций в Запорожской области
Бойцы группировки "Днепр" сорвали несколько ротаций в Запорожской области - РИА Новости, 23.03.2024
Бойцы группировки "Днепр" сорвали несколько ротаций в Запорожской области
Подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" сорвали несколько ротаций вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T05:03
2024-03-23T05:03
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" сорвали несколько ротаций вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, уничтожив не менее 25 военнослужащих противника, об этом сообщили в министерстве обороны РФ. "Расчёты БПЛА штурмовых подразделений во взаимодействии с миномётными расчетами и реактивной артиллерией уничтожили три группы противника общей численностью не менее 25 человек", - сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ обнаружили с помощью разведывательного БПЛА при подходе к их же собственным позициям, после чего координаты передали дежурным расчётам артиллерии на этом участке. "Противника поразили смешанными артиллерийскими ударами, сорвав его оборонительный замысел", - отметили в военном ведомстве. "Мы корректируем огонь минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Иногда наводим и корректируем авиацию", - рассказал о своей работе оператор БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Худой", которого цитирует ведомство.
https://ria.ru/20240322/saldo-1935041555.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы группировки "Днепр" сорвали несколько ротаций в Запорожской области

Бойцы группировки войск "Днепр" сорвали несколько ротаций в Запорожской области

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" сорвали несколько ротаций вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, уничтожив не менее 25 военнослужащих противника, об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
"Расчёты БПЛА штурмовых подразделений во взаимодействии с миномётными расчетами и реактивной артиллерией уничтожили три группы противника общей численностью не менее 25 человек", - сообщили в Минобороны.
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В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ обнаружили с помощью разведывательного БПЛА при подходе к их же собственным позициям, после чего координаты передали дежурным расчётам артиллерии на этом участке. "Противника поразили смешанными артиллерийскими ударами, сорвав его оборонительный замысел", - отметили в военном ведомстве.
"Мы корректируем огонь минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Иногда наводим и корректируем авиацию", - рассказал о своей работе оператор БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Худой", которого цитирует ведомство.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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