https://ria.ru/20240323/sostoyanie-1935139196.html
Пострадавшие в теракте 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии
Пострадавшие в теракте 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 23.03.2024
Пострадавшие в теракте 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии
Информация о госпитализированных после теракта в "Крокусе" появилась на сайте министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T01:23
2024-03-23T01:23
2024-03-23T01:27
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Информация о госпитализированных после теракта в "Крокусе" появилась на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.В опубликованных данных указаны при наличии имена, возраст, состояние, а также травмы пострадавших людей.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кровля в районе сцены "Крокуса" начала рушиться
кровля пожар
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PT0M02S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крокус сити холл, видео
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл
Пострадавшие в теракте 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Информация о госпитализированных после теракта в "Крокусе" появилась на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.
2024-03-23T01:23
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PT0M02S
Пострадавшие в теракте 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии
Мурашко: пострадавшие в теракте 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Информация о госпитализированных после теракта в "Крокусе" появилась на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.
В опубликованных данных указаны при наличии имена, возраст, состояние, а также травмы пострадавших людей.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.