Сочинский госуниверситет отменил занятия

СОЧИ, 23 мар – РИА Новости. Сочинский государственный университет (СГУ) отменил занятия для студентов в связи с терактом в подмосковном "Крокусе", сообщили РИА Новости в пресс-службе образовательного учреждения. "Да, отменены", - сказали в университете. Очные занятия также отменили в университете "Сириус", они будут проводиться в режиме онлайн, рассказали РИА Новости в пресс-службе одноименной федеральной территории, расположенной на черноморском побережье. Также в связи с трагедией в Подмосковье отменят занятия для детей в досуговых центрах Сириуса, а хоккейная лига "Трудовые резервы" и первенство по прыжкам на батуте пройдут без зрителей. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Михаил Мурашко, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Сочинский госуниверситет отменил занятия
Сочинский госуниверситет отменил занятия для студентов после теракта в "Крокусе"
Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
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СОЧИ, 23 мар – РИА Новости. Сочинский государственный университет (СГУ) отменил занятия для студентов в связи с терактом в подмосковном "Крокусе", сообщили РИА Новости в пресс-службе образовательного учреждения.
"Да, отменены", - сказали в университете.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
Очные занятия также отменили в университете "Сириус", они будут проводиться в режиме онлайн, рассказали РИА Новости в пресс-службе одноименной федеральной территории, расположенной на черноморском побережье. Также в связи с трагедией в Подмосковье отменят занятия для детей в досуговых центрах Сириуса, а хоккейная лига "Трудовые резервы" и первенство по прыжкам на батуте пройдут без зрителей.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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