https://ria.ru/20240323/soboleznovaniya-1935150931.html

Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в "Крокусе"

Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в "Крокусе"

Певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле", РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:21

2024-03-23T02:21

2024-03-23T02:45

теракт в "крокус сити холле"

крокус

эмин агаларов

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле", подчеркнув, что этот теракт коснулся его семьи."Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в "Крокус Сити Холле". Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь", - написал он в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Огонь опускается ниже по зданию. Кадры горящего "Крокуса" Верхние этажи "Крокуса" почти выгорели, огонь опустился ниже, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-23T02:21 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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крокус, эмин агаларов