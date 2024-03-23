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Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:21 23.03.2024 (обновлено: 02:45 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/soboleznovaniya-1935150931.html
Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в "Крокусе"
Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в "Крокусе"
Певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле", РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T02:21
2024-03-23T02:45
теракт в "крокус сити холле"
крокус
эмин агаларов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле", подчеркнув, что этот теракт коснулся его семьи."Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в "Крокус Сити Холле". Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь", - написал он в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html
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РИА Новости
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Огонь опускается ниже по зданию. Кадры горящего "Крокуса"
Верхние этажи "Крокуса" почти выгорели, огонь опустился ниже, передает корреспондент РИА Новости
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крокус, эмин агаларов
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Эмин Агаларов
Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в "Крокусе"

Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле", подчеркнув, что этот теракт коснулся его семьи.
"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в "Крокус Сити Холле". Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь", - написал он в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
00:35
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусЭмин Агаларов
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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