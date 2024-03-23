https://ria.ru/20240323/soboleznovaniya-1935119336.html

МИД Приднестровья выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

МИД Приднестровья выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Приднестровья выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики выразило глубокие соболезнования родным погибших при теракте в "Крокус сити... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:15

2024-03-23T00:15

2024-03-23T00:15

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики выразило глубокие соболезнования родным погибших при теракте в "Крокус сити холле". "Министерство иностранных дел ПМР выражает глубокие соболезнования российской стороне в связи с бесчеловечным терактом в московском концертном зале "Крокус сити холл", который привел к многочисленным жертвам среди невинных людей и причинил огромную боль. Террору нет оправданий. Сопереживаем всем близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T00:15 true PT0M33S

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россия, крокус, в мире