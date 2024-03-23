МИД Словении осудил теракт в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. МИД Словении заявил, что теракту в Подмосковье нет оправдания, и выразил соболезнования семьям жертв."Убийству невинных мирных жителей нет оправдания. Сегодняшнее жестокое нападение в "Крокус сити холле"... является преступным деянием; его обстоятельства должны быть быстро и тщательно расследованы", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.МИД также выразил соболезнования семьям жертв теракта.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Машины скорой помощи и полиции у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. МИД Словении заявил, что теракту в Подмосковье нет оправдания, и выразил соболезнования семьям жертв.
"Убийству невинных мирных жителей нет оправдания. Сегодняшнее жестокое нападение в "Крокус сити холле"... является преступным деянием; его обстоятельства должны быть быстро и тщательно расследованы", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
МИД также выразил соболезнования семьям жертв теракта.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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