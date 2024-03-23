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МИД Словении осудил теракт в "Крокусе"

МИД Словении осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Словении осудил теракт в "Крокусе"

МИД Словении заявил, что теракту в Подмосковье нет оправдания, и выразил соболезнования семьям жертв. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:19

2024-03-23T00:19

2024-03-23T00:25

теракт в "крокус сити холле"

словения

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. МИД Словении заявил, что теракту в Подмосковье нет оправдания, и выразил соболезнования семьям жертв."Убийству невинных мирных жителей нет оправдания. Сегодняшнее жестокое нападение в "Крокус сити холле"... является преступным деянием; его обстоятельства должны быть быстро и тщательно расследованы", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.МИД также выразил соболезнования семьям жертв теракта.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T00:19 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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