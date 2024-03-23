https://ria.ru/20240323/slovakiya-1935196159.html

В Словакии началось голосование на выборах президента

В Словакии началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 23.03.2024

В Словакии началось голосование на выборах президента

Избирательные участки открылись по всей Словакии для голосования на выборах президента республики, следует из данных МВД страны. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:05

2024-03-23T09:05

2024-03-23T09:05

в мире

словакия

зузана чапутова

петер пеллегрини

иван корчок

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БРАТИСЛАВА, 23 мар - РИА Новости. Избирательные участки открылись по всей Словакии для голосования на выборах президента республики, следует из данных МВД страны. "Избирательные участки будут открыты с 07.00 (09.00 мск) до 22.00 (00.00 мск)", - сообщили в ведомстве. Президент в Словакии избирается всеобщим голосованием на 5 лет. Действующая глава республики Зузана Чапутова, которая в 2019 стала первой женщиной-президентом в истории страны, решила не добиваться переизбрания на второй срок. Данные социологических исследований, которые проводились ранее, свидетельствовали о том, что наибольшие шансы победить на выборах президента Словакии имеет глава парламента Петер Пеллегрини, а его главным соперником является экс-министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. За пост президента будут бороться всего 9 кандидатов. Если в первом туре выборов, который стартовал в субботу, никто из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, то победитель будет определен в ходе второго тура, назначенного на 6 апреля. Избирательным правом в Словакии обладают порядка 4,3 миллиона граждан.

https://ria.ru/20240323/vybory-1934688441.html

https://ria.ru/20240310/slovakiya-1932167293.html

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словакия, зузана чапутова, петер пеллегрини, иван корчок