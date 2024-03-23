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В парламенте Словакии выразили соболезнования после теракта в "Крокусе"

В парламенте Словакии выразили соболезнования после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В парламенте Словакии выразили соболезнования после теракта в "Крокусе"

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага после теракта в подмосковье выразил соболезнования российскому народу и заявил, что виновные заслуживают самого... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:03

2024-03-23T00:03

2024-03-23T00:03

теракт в "крокус сити холле"

в мире

словакия

россия

дмитрий песков

владимир путин

крокус

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БРАТИСЛАВА, 22 мар - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага после теракта в подмосковье выразил соболезнования российскому народу и заявил, что виновные заслуживают самого сурового наказания. "Выражаю искреннее соболезнование и глубокую солидарность с российским народом. Кто бы ни сотворил эту низость, надеюсь, что справедливость его настигнет как можно скорее. К террористам не может быть никакой пощады. Тот, кто сделал это, является отвратительным массовым убийцей и террористом и заслуживает самого сурового наказания", - написал Блага в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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в мире, словакия, россия, дмитрий песков, владимир путин, крокус