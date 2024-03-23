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В "Крокусе" пострадала семья из Тульской области - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
05:57 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/semya-1935173266.html
В "Крокусе" пострадала семья из Тульской области
В "Крокусе" пострадала семья из Тульской области - РИА Новости, 23.03.2024
В "Крокусе" пострадала семья из Тульской области
Одиннадцатилетняя девочка из Тульской области госпитализирована с огнестрельным ранением после трагедии в "Крокус сити холле", ее мама погибла, отец и старшая... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T05:57
2024-03-23T05:57
теракт в "крокус сити холле"
россия
тульская область
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка из Тульской области госпитализирована с огнестрельным ранением после трагедии в "Крокус сити холле", ее мама погибла, отец и старшая сестра не пострадали, сообщает правительство Тульской области. "По оперативной информации регионального минздрава, в теракте пострадала семья из Алексина. 11-летняя девочка с огнестрельным ранением в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в одну из больниц Подмосковья. Мать девочки погибла. Отец и старшая дочь не пострадали", - говорится в сообщении. Власти подчёркивают, что семье будет оказана вся необходимая помощь. Кроме того, информирует правительство региона, есть информация по другим пострадавшим жителям Тульской области. Сведения по ним в настоящий момент уточняются. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия
тульская область
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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл"
Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
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россия, тульская область, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Тульская область, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
В "Крокусе" пострадала семья из Тульской области

Правительство Тульской области: в "Крокусе" была ранена девочка из региона

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка из Тульской области госпитализирована с огнестрельным ранением после трагедии в "Крокус сити холле", ее мама погибла, отец и старшая сестра не пострадали, сообщает правительство Тульской области.
"По оперативной информации регионального минздрава, в теракте пострадала семья из Алексина. 11-летняя девочка с огнестрельным ранением в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в одну из больниц Подмосковья. Мать девочки погибла. Отец и старшая дочь не пострадали", - говорится в сообщении.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
Власти подчёркивают, что семье будет оказана вся необходимая помощь.
Кроме того, информирует правительство региона, есть информация по другим пострадавшим жителям Тульской области.
Сведения по ним в настоящий момент уточняются.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияТульская областьМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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