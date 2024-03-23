https://ria.ru/20240323/rezolyutsiya-1935176522.html

Голосование по резолюции в СБ ООН по Газе перенесли, сообщил источник

Голосование по резолюции в СБ ООН по Газе перенесли, сообщил источник - РИА Новости, 23.03.2024

Голосование по резолюции в СБ ООН по Газе перенесли, сообщил источник

Голосование по проекту резолюции непостоянных членов СБ ООН, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, перенесли с... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T06:39

2024-03-23T06:39

2024-03-23T06:39

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алжир (республика)

совет безопасности оон

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ООН, 23 мар - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции непостоянных членов СБ ООН, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, перенесли с субботы на понедельник на 10.00 (17.00 мск), сообщили РИА Новости источники в Совбезе. В пятницу Россия и Китай заблокировали принятие американского проекта по Газе, так как в нем не содержалось требования к прекращению огня в анклаве. Алжир был также против документа. Одиннадцать стран голосовали за принятие резолюции. Гайана воздержалась. "Голосование намечено теперь на понедельник 10:00", - сказал собеседник агентства. Еще двое эту информацию подтвердили. В отличие от американского, проект резолюции Алжира, Гайаны, Мальты, Мозамбика, Сьерра-Леоне, Словении и Швейцарии "требует немедленного прекращения огня на месяц Рамадан, соблюдаемого всеми сторонами, которое бы привело к постоянному устойчивому прекращению огня". Текст непостоянных членов СБ также требует немедленного и без предусловий освобождения всех заложников. В проекте подчеркивает необходимость срочного увеличения потока гуманитарной помощи в сектор Газа. Ранее Россия и Китай высказались в поддержку данного проекта резолюции. Ранее США уже неоднократно блокировали действия Совбеза, которые бы помешали осуществлению военных планов Израиля в секторе Газа. В частности, с начала израильской операции в анклаве Вашингтон трижды накладывал вето на резолюции с призывом к прекращению огня.

https://ria.ru/20240310/netanyakhu-1932093545.html

https://ria.ru/20240321/vybor-1934569775.html

россия

китай

алжир (республика)

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в мире, россия, китай, алжир (республика), совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль