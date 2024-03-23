https://ria.ru/20240323/pvo-1935283836.html

Российская ПВО за сутки сбила 171 украинский дрон и 29 снарядов РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила 171 украинский дрон и 29 снарядов РСЗО - РИА Новости, 23.03.2024

Российская ПВО за сутки сбила 171 украинский дрон и 29 снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 171 украинский беспилотник и 29 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:37

2024-03-23T14:37

2024-03-23T14:37

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 171 украинский беспилотник и 29 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 171 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбиты 29 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено: 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16 736 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 576 танков и других боевых бронированных машин, 1254 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8497 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 101 единицаспециальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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