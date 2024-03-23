https://ria.ru/20240323/pvo-1935191269.html
Над Белгородской областью сбили 11 снарядов РСЗО Vampire
Над Белгородской областью сбили 11 снарядов РСЗО Vampire - РИА Новости, 23.03.2024
Над Белгородской областью сбили 11 снарядов РСЗО Vampire
Над Белгородской областью средства ПВО сбили 11 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T08:44
2024-03-23T08:44
2024-03-23T14:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Над Белгородской областью средства ПВО сбили 11 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ."Дежурными средствами ПВО одиннадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью" - говорится в публикации.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили 11 снарядов РСЗО Vampire
МО: над Белгородской областью сбили 11 реактивных снарядов РСЗО Vampire