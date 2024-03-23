https://ria.ru/20240323/putin-1935354519.html

Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва

Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва - РИА Новости, 23.03.2024

Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T19:34

2024-03-23T19:34

2024-03-23T19:34

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов казачьих обществ. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Проект федерального закона... разработан в целях определения основ предназначения казачества при прохождении службы в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации и уточнения обязательств, прав и полномочий казачьих обществ в части приема и выполнения их членами обязательства по пребыванию в мобилизационном людском резерве", - отмечалось в пояснительной записке. Авторы закона отмечали, что с учетом имеющейся военной подготовки граждане, являющиеся членами казачьих обществ, являются одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва. В ходе обсуждений, в поправках, принятых ко второму чтению, депутаты предложили предусмотреть, что члены казачьего общества, принявшие на себя обязательства по несению государственной или иной службы и пребывающие в запасе ВС РФ, Службы внешней разведки и ФСБ, поступают в мобилизационный людской резерв ВС РФ и других войск, воинских формирований и органов на добровольной основе путем заключения контракта. "В соответствии с договором (соглашением), заключенным всероссийским казачьим обществом с министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, войсковые казачьи общества заключают договоры (соглашения) с территориальными органами министерства обороны Российской Федерации или иных федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба", - отмечалось в поправках.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240301/gumpomosch-1930559613.html

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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)