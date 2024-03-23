https://ria.ru/20240323/putin-1935347581.html

Путин подписал закон о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком

Путин подписал закон о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком - РИА Новости, 23.03.2024

Путин подписал закон о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве подозреваемой и обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он воспитывает один такого... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T18:39

2024-03-23T18:39

2024-03-23T18:41

общество

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госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве подозреваемой и обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он воспитывает один такого ребенка, в течение месяца получить одно дополнительное свидание с ним. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Также, согласно закону, при отсутствии технических возможностей максимальное количество телефонных разговоров в год для осужденных к лишению свободы увеличивается с 6 до 12. Ранее в марте Госдума приняла во втором и третьем чтениях одновременно закон о праве подозреваемой и обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он воспитывает один ребенка, в течение месяца получить одно дополнительное свидание с ним.

https://ria.ru/20240320/zvonki-1934418283.html

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общество, россия, владимир путин, госдума рф