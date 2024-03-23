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Путин подписал закон о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком - РИА Новости, 23.03.2024
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18:39 23.03.2024 (обновлено: 18:41 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/putin-1935347581.html
Путин подписал закон о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком
Путин подписал закон о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком - РИА Новости, 23.03.2024
Путин подписал закон о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве подозреваемой и обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он воспитывает один такого... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T18:39
2024-03-23T18:41
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве подозреваемой и обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он воспитывает один такого ребенка, в течение месяца получить одно дополнительное свидание с ним. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Также, согласно закону, при отсутствии технических возможностей максимальное количество телефонных разговоров в год для осужденных к лишению свободы увеличивается с 6 до 12. Ранее в марте Госдума приняла во втором и третьем чтениях одновременно закон о праве подозреваемой и обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он воспитывает один ребенка, в течение месяца получить одно дополнительное свидание с ним.
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общество, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком

Путин подписал закон о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком до 14 лет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве подозреваемой и обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он воспитывает один такого ребенка, в течение месяца получить одно дополнительное свидание с ним.
Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
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Также, согласно закону, при отсутствии технических возможностей максимальное количество телефонных разговоров в год для осужденных к лишению свободы увеличивается с 6 до 12.
Ранее в марте Госдума приняла во втором и третьем чтениях одновременно закон о праве подозреваемой и обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он воспитывает один ребенка, в течение месяца получить одно дополнительное свидание с ним.
 
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