https://ria.ru/20240323/putin-1935303403.html

Никто не сможет поколебать сплоченность народа России, заявил Путин

Никто не сможет поколебать сплоченность народа России, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2024

Никто не сможет поколебать сплоченность народа России, заявил Путин

Никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, силу народа России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:38

2024-03-23T15:38

2024-03-23T15:46

теракт в "крокус сити холле"

россия

происшествия

москва

владимир путин

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, силу народа России, заявил президент РФ Владимир Путин."Никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю. Нашу решимость и мужество, силу единого народа России", - сказал Путин в телеобращении после теракта в подмосковном "Крокус сити холле".ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.Обращение Владимира Путина к россиянам >>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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россия, происшествия, москва, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)