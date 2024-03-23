Путин заявил, что люди после теракта не остались безучастными
Путин заявил, что люди после теракта в "Крокусе" не остались безучастными
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что простые граждане не остались равнодушными и помогали врачам и сотрудникам спецслужб оказывать первую помощь и доставлять людей в больницы после теракта в "Крокус сити холле".
"Не могу не оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными. И наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы", - сказал Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.