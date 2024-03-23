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Путин заявил, что люди после теракта не остались безучастными - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:37 23.03.2024 (обновлено: 15:56 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/putin-1935302902.html
Путин заявил, что люди после теракта не остались безучастными
Путин заявил, что люди после теракта не остались безучастными - РИА Новости, 23.03.2024
Путин заявил, что люди после теракта не остались безучастными
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что простые граждане не остались равнодушными и помогали врачам и сотрудникам спецслужб оказывать первую помощь и... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T15:37
2024-03-23T15:56
теракт в "крокус сити холле"
крокус
владимир путин
происшествия
брянская область
москва
россия
маргарита симоньян
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что простые граждане не остались равнодушными и помогали врачам и сотрудникам спецслужб оказывать первую помощь и доставлять людей в больницы после теракта в "Крокус сити холле"."Не могу не оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными. И наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы", - сказал Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Работа следователей на месте теракта в "Крокусе"
Работа следователей на месте теракта в "Крокусе".
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Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта
Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта
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крокус, владимир путин, происшествия, брянская область, москва, россия, маргарита симоньян, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Владимир Путин, Происшествия, Брянская область, Москва, Россия, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Путин заявил, что люди после теракта не остались безучастными

Путин заявил, что люди после теракта в "Крокусе" не остались безучастными

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что простые граждане не остались равнодушными и помогали врачам и сотрудникам спецслужб оказывать первую помощь и доставлять людей в больницы после теракта в "Крокус сити холле".
"Не могу не оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными. И наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы", - сказал Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусВладимир ПутинПроисшествияБрянская областьМоскваРоссияМаргарита СимоньянДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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