https://ria.ru/20240323/provokatsii-1935130607.html

Глава Красногорска попросил жителей не поддаваться провокациям

Глава Красногорска попросил жителей не поддаваться провокациям - РИА Новости, 23.03.2024

Глава Красногорска попросил жителей не поддаваться провокациям

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков в Telegram-канале попросил жителей не поддаваться информационным провокациям и доверять только официальным... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:54

2024-03-23T00:54

2024-03-23T00:54

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

россия

крокус

дмитрий волков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков в Telegram-канале попросил жителей не поддаваться информационным провокациям и доверять только официальным источникам. "Уважаемые жители! Прошу верить только официальным источникам и не поддаваться информационным провокациям", - написал он. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T00:54 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, красногорск, россия, крокус, дмитрий волков