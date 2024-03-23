https://ria.ru/20240323/prizyv-1935197612.html

Духовное управление мусульман призвало сплотиться против экстремизма

Духовное управление мусульман призвало сплотиться против экстремизма - РИА Новости, 23.03.2024

Духовное управление мусульман призвало сплотиться против экстремизма

Центральное духовное управление мусульман России потрясено известием о теракте в "Крокус сити холле" и призывает сплотиться против терроризма и экстремизма. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:11

2024-03-23T09:11

2024-03-23T09:11

теракт в "крокус сити холле"

талгат таджуддин

россия

московская область (подмосковье)

религия

крокус сити холл

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центральное духовное управление мусульман России потрясено известием о теракте в "Крокус сити холле" и призывает сплотиться против терроризма и экстремизма. "Мы глубоко потрясены известием о чудовищном преступлении, совершенном 22 марта 2024 года в торгово-развлекательном центре "Крокус сити холл" подмосковного Красногорска боевиками террористических организаций против мирного населения нашей страны", - говорится в заявлении Центрального духовного управления мусульман России, подписанном верховным муфтием России Талгатом Таджуддином, которое в ЦДУМ предоставили РИА Новости. "От имени ЦДУМ России, его президиума и себя лично выражаем гневное возмущение и самое решительное осуждение этому крайне подлому акту гнусного античеловеческого злодеяния. Глубоко скорбя и сострадая по погибшим и пострадавшим людям, выражаем всем их родным и близким свое искреннее сострадание и сопереживание, молим Всевышнего об упокоении душ жертв этого бесчеловечного злодеяния и скорейшего выздоровления всем пострадавшим горожанам. Перед лицом этой ужасной трагедии призываем всех наших соотечественников еще теснее объединить наши усилия в солидарной борьбе против современной чумы человечества – экстремизма и терроризма, которые, сея хаос и раздоры, пытаются нарушить мир и стабильность на просторах нашей великой Отчизны – России", - говорится в сообщении. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

талгат таджуддин, россия, московская область (подмосковье), религия, крокус сити холл, общество