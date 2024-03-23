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Во Львовской области загорелся древний храм - РИА Новости, 23.03.2024
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Религия
 
16:59 23.03.2024 (обновлено: 17:03 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/pozhar-1935328026.html
Во Львовской области загорелся древний храм
Во Львовской области загорелся древний храм - РИА Новости, 23.03.2024
Во Львовской области загорелся древний храм
Пожар в деревянной церкви, включенной в перечень памятников национального значения, вспыхнул во Львовской области, сообщило украинское издание "Обозреватель". РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T16:59
2024-03-23T17:03
религия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар в деревянной церкви, включенной в перечень памятников национального значения, вспыхнул во Львовской области, сообщило украинское издание "Обозреватель". "На Львовщине вспыхнула деревянная церковь. Древний храм в селе Сможе Стрыйского района включен в перечень памятников архитектуры национального значения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Сообщается, что спасатели ликвидировали пожар, но огонь успел серьезно повредить храм. Причины пожара устанавливаются. Согласно информации из открытых источников, деревянная церковь Святого Михаила в селе Сможе построена в 1835 году, а в 1979 году была внесена в перечень памятников архитектуры государственного значения.
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html
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львовская область, в мире
Религия, Львовская область, В мире
Во Львовской области загорелся древний храм

Во Львовской области загорелся древний деревянный храм

© Фото : ДСНС УкраїниПожар в деревянной церкви в селе Сможе Львовской области
Пожар в деревянной церкви в селе Сможе Львовской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Фото : ДСНС України
Пожар в деревянной церкви в селе Сможе Львовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар в деревянной церкви, включенной в перечень памятников национального значения, вспыхнул во Львовской области, сообщило украинское издание "Обозреватель".
"На Львовщине вспыхнула деревянная церковь. Древний храм в селе Сможе Стрыйского района включен в перечень памятников архитектуры национального значения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Сообщается, что спасатели ликвидировали пожар, но огонь успел серьезно повредить храм. Причины пожара устанавливаются.
Согласно информации из открытых источников, деревянная церковь Святого Михаила в селе Сможе построена в 1835 году, а в 1979 году была внесена в перечень памятников архитектуры государственного значения.
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