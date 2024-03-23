https://ria.ru/20240323/pozhar-1935328026.html

Во Львовской области загорелся древний храм

Во Львовской области загорелся древний храм - РИА Новости, 23.03.2024

Во Львовской области загорелся древний храм

Пожар в деревянной церкви, включенной в перечень памятников национального значения, вспыхнул во Львовской области, сообщило украинское издание "Обозреватель". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:59

2024-03-23T16:59

2024-03-23T17:03

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар в деревянной церкви, включенной в перечень памятников национального значения, вспыхнул во Львовской области, сообщило украинское издание "Обозреватель". "На Львовщине вспыхнула деревянная церковь. Древний храм в селе Сможе Стрыйского района включен в перечень памятников архитектуры национального значения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Сообщается, что спасатели ликвидировали пожар, но огонь успел серьезно повредить храм. Причины пожара устанавливаются. Согласно информации из открытых источников, деревянная церковь Святого Михаила в селе Сможе построена в 1835 году, а в 1979 году была внесена в перечень памятников архитектуры государственного значения.

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html

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