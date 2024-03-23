https://ria.ru/20240323/pozhar-1935285185.html

Спасатели продолжают тушить очаговое горение в "Крокус Сити Холле"

Спасатели продолжают тушить очаговое горение в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Спасатели продолжают тушить очаговое горение в "Крокус Сити Холле"

Пожарные продолжают тушить очаги огня в "Крокус сити холле" на крыше, втором и третьем этажах на общей площади 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:42

2024-03-23T14:42

2024-03-23T14:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пожарные продолжают тушить очаги огня в "Крокус сити холле" на крыше, втором и третьем этажах на общей площади 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Аэромобильные группировки Центра "Лидер" и отряда "Центроспас" работают на месте обрушения. По состоянию на 14.00 разобрано 41 кубический метр завалов. В готовности находятся ещё более 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России. Кроме того, сотрудники МЧС России продолжают тушение очагового горения на кровле, втором и третьем этажах на общей площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.С пострадавшими и семьями погибших работает сводная группа из 35 психологов МЧС России.Теракт в "Крокус сити холле" произошел в пятницу вечером перед концертом: вооруженные люди начали расстреливать посетителей зала в упор, разбрасывая по ходу зажигательные шашки. Как передавал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем трагедии, через партер в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта – уже 143. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, имея соответствующие контакты на украинской стороне.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)