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Спасатели продолжают тушить очаговое горение в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:42 23.03.2024 (обновлено: 14:51 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/pozhar-1935285185.html
Спасатели продолжают тушить очаговое горение в "Крокус Сити Холле"
Спасатели продолжают тушить очаговое горение в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024
Спасатели продолжают тушить очаговое горение в "Крокус Сити Холле"
Пожарные продолжают тушить очаги огня в "Крокус сити холле" на крыше, втором и третьем этажах на общей площади 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T14:42
2024-03-23T14:51
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
крокус сити холл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пожарные продолжают тушить очаги огня в "Крокус сити холле" на крыше, втором и третьем этажах на общей площади 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Аэромобильные группировки Центра "Лидер" и отряда "Центроспас" работают на месте обрушения. По состоянию на 14.00 разобрано 41 кубический метр завалов. В готовности находятся ещё более 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России. Кроме того, сотрудники МЧС России продолжают тушение очагового горения на кровле, втором и третьем этажах на общей площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.С пострадавшими и семьями погибших работает сводная группа из 35 психологов МЧС России.Теракт в "Крокус сити холле" произошел в пятницу вечером перед концертом: вооруженные люди начали расстреливать посетителей зала в упор, разбрасывая по ходу зажигательные шашки. Как передавал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем трагедии, через партер в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта – уже 143. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, имея соответствующие контакты на украинской стороне.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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происшествия, россия, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Крокус Сити Холл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели продолжают тушить очаговое горение в "Крокус Сити Холле"

МЧС: спасатели продолжают тушить очаговое горение в "Крокусе" на кровле и этажах

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкГорящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий верхний этаж концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Горящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пожарные продолжают тушить очаги огня в "Крокус сити холле" на крыше, втором и третьем этажах на общей площади 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Аэромобильные группировки Центра "Лидер" и отряда "Центроспас" работают на месте обрушения. По состоянию на 14.00 разобрано 41 кубический метр завалов. В готовности находятся ещё более 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России. Кроме того, сотрудники МЧС России продолжают тушение очагового горения на кровле, втором и третьем этажах на общей площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
С пострадавшими и семьями погибших работает сводная группа из 35 психологов МЧС России.
Теракт в "Крокус сити холле" произошел в пятницу вечером перед концертом: вооруженные люди начали расстреливать посетителей зала в упор, разбрасывая по ходу зажигательные шашки. Как передавал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем трагедии, через партер в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта – уже 143. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, имея соответствующие контакты на украинской стороне.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрокус Сити ХоллМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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