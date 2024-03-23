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Пожар на НПЗ в Самарской области полностью потушили - РИА Новости, 23.03.2024
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09:37 23.03.2024 (обновлено: 11:12 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/pozhar-1935203116.html
Пожар на НПЗ в Самарской области полностью потушили
Пожар на НПЗ в Самарской области полностью потушили - РИА Новости, 23.03.2024
Пожар на НПЗ в Самарской области полностью потушили
На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе полностью потушили пожар, сообщили РИА Новости в правительстве Самарской области. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T09:37
2024-03-23T11:12
специальная военная операция на украине
происшествия
самарская область
куйбышевский нпз
дмитрий азаров
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
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САМАРА, 23 мар — РИА Новости. На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе полностью потушили пожар, сообщили РИА Новости в правительстве Самарской области."В 10:05 (09:05 мск) — полная ликвидация", — уточнили в региональном правительстве.По данным губернатора Дмитрия Азарова, беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в ночь на субботу. Там произошло возгорание колонны первичной переработки нефти, жертв и пострадавших нет.Кроме того, удалось отбить атаку на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, технологическое оборудование предприятия не пострадало.В последнее время ВСУ пытаются атаковать промышленные объекты на территории России. Минувшей ночью под удар БПЛА попал Оскольский электрометаллургический комбинат в Белгородской области. Повреждений оборудования и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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происшествия, самарская область, куйбышевский нпз, дмитрий азаров, белгородская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Самарская область, Куйбышевский НПЗ, Дмитрий Азаров, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Пожар на НПЗ в Самарской области полностью потушили

Пожар на Куйбышевском НПЗ в Самарской области потушили после атаки БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России . Архивное фото
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САМАРА, 23 мар — РИА Новости. На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе полностью потушили пожар, сообщили РИА Новости в правительстве Самарской области.
"В 10:05 (09:05 мск) — полная ликвидация", — уточнили в региональном правительстве.
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По данным губернатора Дмитрия Азарова, беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в ночь на субботу. Там произошло возгорание колонны первичной переработки нефти, жертв и пострадавших нет.
Кроме того, удалось отбить атаку на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, технологическое оборудование предприятия не пострадало.
В последнее время ВСУ пытаются атаковать промышленные объекты на территории России. Минувшей ночью под удар БПЛА попал Оскольский электрометаллургический комбинат в Белгородской области. Повреждений оборудования и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСамарская областьКуйбышевский НПЗДмитрий АзаровБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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