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Пожар на НПЗ в Самарской области полностью потушили
Пожар на НПЗ в Самарской области полностью потушили - РИА Новости, 23.03.2024
Пожар на НПЗ в Самарской области полностью потушили
На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе полностью потушили пожар, сообщили РИА Новости в правительстве Самарской области. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T09:37
2024-03-23T09:37
2024-03-23T11:12
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САМАРА, 23 мар — РИА Новости. На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе полностью потушили пожар, сообщили РИА Новости в правительстве Самарской области."В 10:05 (09:05 мск) — полная ликвидация", — уточнили в региональном правительстве.По данным губернатора Дмитрия Азарова, беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в ночь на субботу. Там произошло возгорание колонны первичной переработки нефти, жертв и пострадавших нет.Кроме того, удалось отбить атаку на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, технологическое оборудование предприятия не пострадало.В последнее время ВСУ пытаются атаковать промышленные объекты на территории России. Минувшей ночью под удар БПЛА попал Оскольский электрометаллургический комбинат в Белгородской области. Повреждений оборудования и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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Пожар на НПЗ в Самарской области полностью потушили
Пожар на Куйбышевском НПЗ в Самарской области потушили после атаки БПЛА