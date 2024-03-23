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Вертолеты продолжают тушить пожар в "Крокусе"

Вертолеты продолжают тушить пожар в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Вертолеты продолжают тушить пожар в "Крокусе"

Вертолеты продолжают тушить пожар в комплексе "Крокус сити холле", где в пятницу произошёл теракт перед концертом музыкальной группы, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:25

2024-03-23T02:25

2024-03-23T02:25

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

россия

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Вертолеты продолжают тушить пожар в комплексе "Крокус сити холле", где в пятницу произошёл теракт перед концертом музыкальной группы, передаёт корреспондент РИА Новости. Вертолеты подлетают к зданию, сбрасывают воду и меняют друг друга с периодичностью приблизительно каждые две минуты. Территория у "Крокус сити" оцеплена, парковку у комплекса обследуют кинологи с собаками. К месту трагедии продолжают приезжать машины скорой помощи, дежурят сотрудники МВД, Росгвардии, ОМОН, Следственного комитета. Вдоль прилегающего участка МКАД дежурят сотрудники ДПС. Представителей СМИ в настоящее время к зданию не пускают. Сотрудники различных многочисленных российских и зарубежных изданий дежурят у прилегающего к "Крокус сити" ТРЦ Vegas и на мосту через Москву-реку. Вдоль Волоколамского шоссе практически все цифровые баннеры транслируют траурную заставку - свечу и надпись "Скорбим 22.3.2024".Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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происшествия, крокус, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия, московская область (подмосковье)