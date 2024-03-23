https://ria.ru/20240323/pomosch-1935238472.html

В Москве введут допвыплаты на детей, потерявших родителей в "Крокусе"

В Москве введут допвыплаты на детей, потерявших родителей в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В Москве введут допвыплаты на детей, потерявших родителей в "Крокусе"

Ежемесячные компенсационные выплаты на детей, потерявших родителей в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" будут осуществляться в Москве,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:59

2024-03-23T11:59

2024-03-23T12:50

теракт в "крокус сити холле"

москва

россия

московская область (подмосковье)

сергей собянин

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ежемесячные компенсационные выплаты на детей, потерявших родителей в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" будут осуществляться в Москве, соответствующее распоряжение правительства столицы об оказании помощи подписал мэр Москвы Сергей Собянин. "Осуществлять дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты на детей, имеющих место жительства в городе Москве, потерявших родителя в результате террористического акта, совершенного в здании концертного зала "Крокус сити холл" 22 марта 2024 года, в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию Государственной программы города Москвы "Социальная поддержка жителей города Москвы", - говорится в распоряжении. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, московская область (подмосковье), сергей собянин, крокус сити холл