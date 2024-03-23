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Киргизия выразила готовность помочь в связи с терактом в "Крокусе"

Киргизия выразила готовность помочь в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Киргизия выразила готовность помочь в связи с терактом в "Крокусе"

Кабмин Киргизии выразил готовность оказать всестороннюю помощь в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщили журналистам в субботу в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:02

2024-03-23T01:02

2024-03-23T01:20

теракт в "крокус сити холле"

в мире

киргизия

россия

акылбек жапаров

крокус

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БИШКЕК, 23 мар - РИА Новости. Кабмин Киргизии выразил готовность оказать всестороннюю помощь в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства республики. Сообщается, что премьер Киргизии Акылбек Жапаров направил телеграмму председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину в связи с террористическим актом в Московской области. "Примите мои самые искренние и глубокие соболезнования в связи с террористическим актом, повлекшим многочисленные жертвы в "Крокус сити холле". Кабинет министров Кыргызской Республики готов оказать необходимую всестороннюю помощь и подключиться к поддержке пострадавших. Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - приводит текст послания пресс-служба. Ранее с решительным осуждением теракта выступил президент Киргизии Садыр Жапаров и МИД страны. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших после теракта, в нем значатся 145 человек. Среди пострадавших восемь несовершеннолетних. Все они госпитализированы в различные больницы. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T01:02 true PT0M33S

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в мире, киргизия, россия, акылбек жапаров, крокус