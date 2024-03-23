https://ria.ru/20240323/pomosch-1935118825.html

Пострадавшим в "Крокус сити" срочно окажут помощь, заявила Львова-Белова

Пострадавшим в "Крокус сити" срочно окажут помощь, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 23.03.2024

Пострадавшим в "Крокус сити" срочно окажут помощь, заявила Львова-Белова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детскими омбудсменами Москвы и Московской области, вся РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:13

2024-03-23T00:13

2024-03-23T00:13

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

россия

мария львова-белова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935114051_0:141:3390:2048_1920x0_80_0_0_e588b22910f9b8755acc099014219467.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детскими омбудсменами Москвы и Московской области, вся дополнительная помощь пострадавшим в теракте в "Крокус сити" будет оказываться незамедлительно. "Находимся на связи с Уполномоченными по правам ребенка Москвы и Московской области. Среди пострадавших в теракте есть дети. Информация об их состоянии регулярно уточняется. Вся дополнительная помощь будет оказываться незамедлительно", - написала она в своем телеграм-канале.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия, мария львова-белова