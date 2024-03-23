https://ria.ru/20240323/pensiya-1935136738.html
Названы группы граждан, которым повысят пенсии с 1 апреля
Названы группы граждан, которым повысят пенсии с 1 апреля - РИА Новости, 23.03.2024
Названы группы граждан, которым повысят пенсии с 1 апреля
Повышение социальных пенсий с 1 апреля на 7,5% коснется 3,4 миллиона человек, рассказала в интервью агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T01:15
2024-03-23T01:15
2024-03-23T01:15
общество
россия
юлия финогенова
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Повышение социальных пенсий с 1 апреля на 7,5% коснется 3,4 миллиона человек, рассказала в интервью агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Социальную пенсию получают граждане, которые к моменту назначения пенсии не заработали необходимого трудового стажа и пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии по старости. Бывают социальные пенсии по потере кормильца и инвалидности. Все они будут повышены Социальным фондом России, сказала эксперт.С учетом индексации размер социальной пенсии по старости составит 7689,83 рубля, а по инвалидности – в зависимости от категории получателя.Повышение коснется и граждан, получающих пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если размер выплат зависит от размера социальной пенсии. Это касается военнослужащих и ряда других льготных категорий.
https://ria.ru/20240311/pensiya-1932308739.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, юлия финогенова
Общество, Россия, Юлия Финогенова
Названы группы граждан, которым повысят пенсии с 1 апреля
Эксперт Финогенова: повышение социальных пенсий коснется 3,4 миллиона человек
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Повышение социальных пенсий с 1 апреля на 7,5% коснется 3,4 миллиона человек, рассказала в интервью
агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Социальную пенсию получают граждане, которые к моменту назначения пенсии не заработали необходимого трудового стажа и пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии по старости. Бывают социальные пенсии по потере кормильца и инвалидности. Все они будут повышены Социальным фондом России, сказала эксперт.
С учетом индексации размер социальной пенсии по старости составит 7689,83 рубля, а по инвалидности – в зависимости от категории получателя.
Повышение коснется и граждан, получающих пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если размер выплат зависит от размера социальной пенсии. Это касается военнослужащих и ряда других льготных категорий.
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