https://ria.ru/20240323/pensiya-1935136738.html

Названы группы граждан, которым повысят пенсии с 1 апреля

Названы группы граждан, которым повысят пенсии с 1 апреля - РИА Новости, 23.03.2024

Названы группы граждан, которым повысят пенсии с 1 апреля

Повышение социальных пенсий с 1 апреля на 7,5% коснется 3,4 миллиона человек, рассказала в интервью агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:15

2024-03-23T01:15

2024-03-23T01:15

общество

россия

юлия финогенова

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Повышение социальных пенсий с 1 апреля на 7,5% коснется 3,4 миллиона человек, рассказала в интервью агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Социальную пенсию получают граждане, которые к моменту назначения пенсии не заработали необходимого трудового стажа и пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии по старости. Бывают социальные пенсии по потере кормильца и инвалидности. Все они будут повышены Социальным фондом России, сказала эксперт.С учетом индексации размер социальной пенсии по старости составит 7689,83 рубля, а по инвалидности – в зависимости от категории получателя.Повышение коснется и граждан, получающих пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если размер выплат зависит от размера социальной пенсии. Это касается военнослужащих и ряда других льготных категорий.

https://ria.ru/20240311/pensiya-1932308739.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, юлия финогенова