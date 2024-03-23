В Сочи несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших в "Крокусе"

СОЧИ, 23 мар – РИА Новости. Жители Сочи и туристы несут белые розы и красные гвоздики на стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. Местом мемориала стал центр курорта, где установлены малые архитектурные сооружения - МАФы с названием городов России. Цветы несут к МАФу "Москва". "Я помню теракт в 1995 году, когда это было в Буденновске, это было страшно. Мы знаем эту трагедию, и сегодня все то, что случилось вчера вечером, не давало спать. Сегодня наше сердце наполнено кровью о том, что наши мирные жители, наши граждане оказались в этом жутком, кровавом теракте. Москва, мы с вами", - рассказала РИА Новости Валентина Кардашова, которая пришла почтить память погибших.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Сочинцы несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
"Я помню теракт в 1995 году, когда это было в Буденновске, это было страшно. Мы знаем эту трагедию, и сегодня все то, что случилось вчера вечером, не давало спать. Сегодня наше сердце наполнено кровью о том, что наши мирные жители, наши граждане оказались в этом жутком, кровавом теракте. Москва, мы с вами", - рассказала РИА Новости Валентина Кардашова, которая пришла почтить память погибших.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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