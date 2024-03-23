https://ria.ru/20240323/otmena-1935150504.html

В Волгоградской области отменили массовые мероприятия в выходные

В Волгоградской области отменили массовые мероприятия в выходные - РИА Новости, 23.03.2024

В Волгоградской области отменили массовые мероприятия в выходные

Культурные, спортивные и массовые мероприятия отменены в Волгоградской области в выходные дни, сообщается в официальном Telegram-канале администрации области. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:18

2024-03-23T02:18

2024-03-23T02:18

теракт в "крокус сити холле"

россия

волгоградская область

андрей бочаров

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Культурные, спортивные и массовые мероприятия отменены в Волгоградской области в выходные дни, сообщается в официальном Telegram-канале администрации области. "В Волгоградской области на выходные дни отменены культурные, спортивные и массовые мероприятия. Образовательные учреждения Волгоградской области в субботу и воскресенье переведены на дистанционный формат. Данное решение было принято по итогам оперативных совещаний, проведенных губернатором Андреем Бочаровым", - говорится в сообщении. Добавляется, что усилены меры безопасности объектов критической инфраструктуры, промышленно-производственных, социальных объектов, а также на транспорте, железнодорожных и автовокзалах и аэропорту. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, волгоградская область, андрей бочаров, крокус сити холл