В Волгоградской области отменили массовые мероприятия в выходные

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Культурные, спортивные и массовые мероприятия отменены в Волгоградской области в выходные дни, сообщается в официальном Telegram-канале администрации области. "В Волгоградской области на выходные дни отменены культурные, спортивные и массовые мероприятия. Образовательные учреждения Волгоградской области в субботу и воскресенье переведены на дистанционный формат. Данное решение было принято по итогам оперативных совещаний, проведенных губернатором Андреем Бочаровым", - говорится в сообщении. Добавляется, что усилены меры безопасности объектов критической инфраструктуры, промышленно-производственных, социальных объектов, а также на транспорте, железнодорожных и автовокзалах и аэропорту. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Горящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Культурные, спортивные и массовые мероприятия отменены в Волгоградской области в выходные дни, сообщается в официальном Telegram-канале администрации области.
"В Волгоградской области на выходные дни отменены культурные, спортивные и массовые мероприятия. Образовательные учреждения Волгоградской области в субботу и воскресенье переведены на дистанционный формат. Данное решение было принято по итогам оперативных совещаний, проведенных губернатором Андреем Бочаровым", - говорится в сообщении.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
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Добавляется, что усилены меры безопасности объектов критической инфраструктуры, промышленно-производственных, социальных объектов, а также на транспорте, железнодорожных и автовокзалах и аэропорту.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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