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В Челябинской области отменили развлекательные мероприятия в выходные
В Челябинской области отменили развлекательные мероприятия в выходные - РИА Новости, 23.03.2024
В Челябинской области отменили развлекательные мероприятия в выходные
Челябинская область отменила проведение развлекательных мероприятий в регионе 23-24 марта в связи с терактом в Подмосковье, сообщил губернатор региона Алексей... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T00:50
2024-03-23T00:50
2024-03-23T00:50
теракт в "крокус сити холле"
челябинская область
алексей текслер
крокус сити холл
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар – РИА Новости. Челябинская область отменила проведение развлекательных мероприятий в регионе 23-24 марта в связи с терактом в Подмосковье, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. "В связи с терактом в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье принял решение об отмене развлекательных и увеселительных мероприятий в Челябинской области 23-24 марта", - написал глава региона в своём Telegram-канале. Также завтра отменяются занятия в школах региона, а занятия в средне-специальных учебных заведениях и вузах пройдут в дистанционном формате, уточнил он. "Продолжаем анализировать текущую ситуацию. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Выздоровления пострадавшим. Сил вам и мужества. Виновные в этом чудовищном акте терроризма обязательно будут наказаны", - добавил Текслер. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
2024-03-23T00:50
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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челябинская область, алексей текслер, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Челябинская область, Алексей Текслер, Крокус Сити Холл
В Челябинской области отменили развлекательные мероприятия в выходные
В Челябинской области отменили увеселительные мероприятия в выходные
ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар – РИА Новости. Челябинская область отменила проведение развлекательных мероприятий в регионе 23-24 марта в связи с терактом в Подмосковье, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"В связи с терактом в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье принял решение об отмене развлекательных и увеселительных мероприятий в Челябинской области 23-24 марта", - написал глава региона в своём Telegram-канале.
Также завтра отменяются занятия в школах региона, а занятия в средне-специальных учебных заведениях и вузах пройдут в дистанционном формате, уточнил он.
"Продолжаем анализировать текущую ситуацию. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Выздоровления пострадавшим. Сил вам и мужества. Виновные в этом чудовищном акте терроризма обязательно будут наказаны", - добавил Текслер.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.