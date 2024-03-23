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В Челябинской области отменили развлекательные мероприятия в выходные

В Челябинской области отменили развлекательные мероприятия в выходные - РИА Новости, 23.03.2024

В Челябинской области отменили развлекательные мероприятия в выходные

Челябинская область отменила проведение развлекательных мероприятий в регионе 23-24 марта в связи с терактом в Подмосковье, сообщил губернатор региона Алексей... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:50

2024-03-23T00:50

2024-03-23T00:50

теракт в "крокус сити холле"

челябинская область

алексей текслер

крокус сити холл

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар – РИА Новости. Челябинская область отменила проведение развлекательных мероприятий в регионе 23-24 марта в связи с терактом в Подмосковье, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. "В связи с терактом в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье принял решение об отмене развлекательных и увеселительных мероприятий в Челябинской области 23-24 марта", - написал глава региона в своём Telegram-канале. Также завтра отменяются занятия в школах региона, а занятия в средне-специальных учебных заведениях и вузах пройдут в дистанционном формате, уточнил он. "Продолжаем анализировать текущую ситуацию. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Выздоровления пострадавшим. Сил вам и мужества. Виновные в этом чудовищном акте терроризма обязательно будут наказаны", - добавил Текслер. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара в "Крокус Сити Холле" Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-23T00:50 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинская область, алексей текслер, крокус сити холл