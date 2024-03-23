https://ria.ru/20240323/orenburg-1935180635.html

В Оренбуржье отменили массовые мероприятия после теракта в Подмосковье

В Оренбуржье отменили массовые мероприятия после теракта в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024

В Оренбуржье отменили массовые мероприятия после теракта в Подмосковье

Массовые культурные и спортивные мероприятия в Оренбургской области отменены на два дня после теракта в подмосковном "Крокус сити холл", сообщил в своём... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:33

2024-03-23T07:33

2024-03-23T07:33

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

россия

крокус

оренбургская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935175552_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_97a98f9dbc07ed1f125c1d7855d5969e.jpg

УФА, 23 мар - РИА Новости. Массовые культурные и спортивные мероприятия в Оренбургской области отменены на два дня после теракта в подмосковном "Крокус сити холл", сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер. "Распорядился об отмене всех массовых культурных и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные", - написал Паслер. Министерство культуры Оренбургской области сообщает, что библиотечные и музейные организации, а также образовательные организации в эти дни открыты и работают в текущем режиме, но без проведения развлекательных дополнительных мероприятий. "Отменены спектакли. Театры готовы будут вернуть средства за приобретенные билеты или предложить зрителям перенос на другу дату показа. Зрителей просят отнестись с пониманием", - добавили в областном минкультуры. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/sverdlovsk-1935177867.html

https://ria.ru/20240323/udmurtiya-1935179167.html

московская область (подмосковье)

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, крокус, оренбургская область, происшествия