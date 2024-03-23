https://ria.ru/20240323/opasnost-1935384587.html

В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 23.03.2024

В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:56

2024-03-23T22:56

2024-03-23T22:58

специальная военная операция на украине

херсонская область

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым."В Херсонской области объявлена авиационная опасность", - говорится в сообщении.Опасность объявлена в 22.41 мск.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

херсонская область

республика крым

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херсонская область , республика крым, происшествия