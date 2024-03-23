https://ria.ru/20240323/opasnost-1935384587.html
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 23.03.2024
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T22:56
2024-03-23T22:56
2024-03-23T22:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым."В Херсонской области объявлена авиационная опасность", - говорится в сообщении.Опасность объявлена в 22.41 мск.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
херсонская область
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херсонская область , республика крым, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Республика Крым, Происшествия
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области в в 22.41 мск объявили авиационную опасность