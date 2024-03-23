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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.03.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале об отмене сигнала об опасности атаки БПЛА в Курске спустя более 14 часов. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T16:33
2024-03-23T16:33
2024-03-23T16:42
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
курск
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале об отмене сигнала об опасности атаки БПЛА в Курске спустя более 14 часов.Губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в Курске в ночь на субботу, в 2.02."Курск: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", — сообщил он.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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курская область, роман старовойт, курск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Курск, Безопасность
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Старовойт сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в Курской области