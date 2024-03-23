https://ria.ru/20240323/opasnost-1935322001.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.03.2024

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале об отмене сигнала об опасности атаки БПЛА в Курске спустя более 14 часов. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:33

2024-03-23T16:33

2024-03-23T16:42

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

курск

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале об отмене сигнала об опасности атаки БПЛА в Курске спустя более 14 часов.Губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в Курске в ночь на субботу, в 2.02."Курск: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", — сообщил он.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

курская область

курск

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курская область, роман старовойт, курск, безопасность