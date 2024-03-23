https://ria.ru/20240323/opasnost-1935250834.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.03.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T12:39
2024-03-23T12:39
2024-03-23T12:41
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор области Игорь Артамонов.Ранее он сообщал, что беспилотник самолетного типа был подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе Липецкой области, пострадавших и разрушений нет."Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал Артамонов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Артамонов: режим воздушной опасности в Липецкой области отменили