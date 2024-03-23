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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 23.03.2024 (обновлено: 12:41 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/opasnost-1935250834.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.03.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T12:39
2024-03-23T12:41
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор области Игорь Артамонов.Ранее он сообщал, что беспилотник самолетного типа был подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе Липецкой области, пострадавших и разрушений нет."Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал Артамонов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
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липецкая область, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Артамонов: режим воздушной опасности в Липецкой области отменили

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор области Игорь Артамонов.
Ранее он сообщал, что беспилотник самолетного типа был подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе Липецкой области, пострадавших и разрушений нет.
"Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал Артамонов.
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь АртамоновПроисшествия
 
 
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