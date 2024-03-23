https://ria.ru/20240323/opasnost-1935250834.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.03.2024

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:39

2024-03-23T12:39

2024-03-23T12:41

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор области Игорь Артамонов.Ранее он сообщал, что беспилотник самолетного типа был подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе Липецкой области, пострадавших и разрушений нет."Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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Ольга Фомченкова

липецкая область, игорь артамонов, происшествия